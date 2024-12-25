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Spor

Tottenham'da Heung-Min Son bilmecesi

Tottenham'daki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Güney Koreli yıldız futbolcu Heung-Min Son'un geleceği belirsizliğini koruyor.

25 Aralık 2024 Çarşamba 16:18 - Güncelleme:
Tottenham'da Heung-Min Son bilmecesi
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Tottenham, takımın önemli isimlerinden Heung-Min Son ile yola devam etmek istiyor.

İngiliz ekibi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Son'u kontratındaki uzatma opsiyonunu kullanarak takımda tutmayı planlıyor.

AYRILIK İDDİASI

İngiliz basınında yer alan habere göre, Son'un sözleşme uzatmayı kabul etmemesi durumunda Tottenham'ın 32 yaşındaki futbolcuyu devre arasında satabileceği iddia edildi.

TOTTENHAM PERFORMANSI

Tottenham, Güney Koreli hücum oyuncusunu 2015 yılında Bayer Leverkusen'den 30 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

İngiliz ekibinde 428 maça çıkan deneyimli futbolcu, 169 gol attı 90 asist yaptı.

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