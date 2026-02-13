İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Tottenham'da Igor Tudor dönemi başlıyor

Tottenham, Thomas Frank sonrası teknik direktörlük için Igor Tudor ile sözlü anlaşmaya vardı. Hırvat çalıştırıcının sezon sonuna kadar imza atması bekleniyor.

13 Şubat 2026 Cuma 18:12
Tottenham'da Igor Tudor dönemi başlıyor
Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, yeni teknik direktör arayışlarında sona geldi.

İngiliz ekibi, Frank ile yollarını ayırmasının ardından sezona Juventus ile başlayan ve daha sonra İtalyan ekibinden ayrılan Igor Tudor ile de görüştü.

Tottenham, yapılan görüşmelerde Igor Tudor ile sözlü anlaşmaya vardı.

Di Marzio'nun haberine göre, Tudor, Tottenham'a imza atacak ve sözleşmesi sezon sonuna kadar olacak.

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti.

