Tottenham'da Igor Tudor dönemi başlıyor

Thomas Frank ile yollarını ayıran Tottenham, yeni teknik direktör arayışlarında sona geldi.

İngiliz ekibi, Frank ile yollarını ayırmasının ardından sezona Juventus ile başlayan ve daha sonra İtalyan ekibinden ayrılan Igor Tudor ile de görüştü.

Tottenham, yapılan görüşmelerde Igor Tudor ile sözlü anlaşmaya vardı.

Di Marzio'nun haberine göre, Tudor, Tottenham'a imza atacak ve sözleşmesi sezon sonuna kadar olacak.

Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti.