Tottenham'da Igor Tudor dönemi resmen başladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, yeni teknik direktörünü açıkladı.
Tottenham, Thomas Frank sonrası teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirdi.
İngiliz ekibi, Igor Tudor ile sezon sonuna kadar sürecek sözleşme imzaladı.
Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti.
TUDOR'DAN İLK AÇIKLAMA
Hırvat teknik direktör, Tottenham ile sözleşme imzalamasının ardından açıklamalarda bulundu.
Igor Tudor, "Bu önemli anda bu kulübe katılmak benim için bir onurdur. Bana verilen sorumluluğun farkındayım ve odak noktam net: performansımıza tutarlılık getirmek ve her maçta inançla mücadele etmek." dedi.
Tudor, "Bu kadroda büyük bir kalite var ve benim görevim bu kadroyu organize etmek, enerji getirmek ve sonuçlarımızı hızla iyileştirmek." dedi.
We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men's Head Coach until the end of the season, subject to work permit.— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026
�� https://t.co/IqK72rpNSg pic.twitter.com/31rCpoVQTj