İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Şubat 2026 Cumartesi / 27 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,7339
  • EURO
    51,9339
  • ALTIN
    7075.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham'da Igor Tudor sesleri

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Thomas Frank'ın ayrılığı sonrası teknik direktörlük görevine Igor Tudor'u getirmeye hazırlanıyor.

HABER MERKEZİ14 Şubat 2026 Cumartesi 09:18 - Güncelleme:
Tottenham'da Igor Tudor sesleri
ABONE OL

Tottenham, Frank ile yollarını ayırmasının ardından sezona Juventus ile başlayan ve daha sonra İtalyan ekibinden ayrılan Igor Tudor ile de görüştü. İngiliz ekibi, yapılan görüşmelerde Tudor ile sözlü anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, başarılı çalıştırıcı, İngiliz ekibi Tottenham'a imza atacak ve sözleşmesi sezon sonuna kadar olacak. Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti. Tottenham, yeni sezon için ise Igor Tudor'un göstereceği performansa göre verecek. İngiliz taraftarlar, Tudor'un göstereceği performansı çok merak ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Beyoğlu'nda panik anları: Bir anda alevlere teslim oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.