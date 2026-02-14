Tottenham'da Igor Tudor sesleri

Tottenham, Frank ile yollarını ayırmasının ardından sezona Juventus ile başlayan ve daha sonra İtalyan ekibinden ayrılan Igor Tudor ile de görüştü. İngiliz ekibi, yapılan görüşmelerde Tudor ile sözlü anlaşmaya vardı. İmzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, başarılı çalıştırıcı, İngiliz ekibi Tottenham'a imza atacak ve sözleşmesi sezon sonuna kadar olacak. Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı da çalıştıran Igor Tudor, daha sonra ise Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'ta görev alarak dikkat çekmişti. Tottenham, yeni sezon için ise Igor Tudor'un göstereceği performansa göre verecek. İngiliz taraftarlar, Tudor'un göstereceği performansı çok merak ediyor.