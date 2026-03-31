Tottenham'da Igor Tudor'un yerine Roberto De Zerbi

Tottenham, bu sezon üçüncü teknik direktörünü göreve getirmeye hazırlanıyor.

Thomas Frank ve Igor Tudor ile beklediğini bulamayan İngiliz ekibi, Roberto De Zerbi ile prensip anlaşmasına vardı.

Sky'da yer alan habere göre, Tottenham ve İtalyan teknik adam arasında son detaylar görüşülüyor. De Zerbi'nin, Tottenham'a 1.5 senelik imza atması bekleniyor.

46 yaşındaki Roberto De Zerbi, Fransız ekibi Marsilya'dan şubat ayında ayrılmıştı.

Tottenham, Premier Lig'de 31 haftada topladığı 30 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor.