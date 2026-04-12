12 Nisan 2026 Pazar / 25 Sevval 1447
Tottenham'da kabus devam ediyor!

Tottenham, İngiltere Premier Lig'in 32. hafta maçında deplasmanda Sunderland'e 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçla beraber mavi-beyazlı ekibin galibiyet hasreti 14 maça çıktı.

HABER MERKEZİ12 Nisan 2026 Pazar 18:09
İngiltere Premier Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Sunderland ile Tottenham karşı karşıya geldi.

Işık Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Sunderland, 1-0'lık skorla kazandı.

Sunderland'e galibiyeti getiren golü 61. dakikada Nordi Mukiele kaydetti.

Tottenham, Roberto De Zerbi yönetiminde çıktığı ilk maçtan mağlubiyetle ayrılırken, ligdeki galibiyet hasreti 14 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Tottenham 30 puanda kalarak 18. sırada ve küme düşme hattında yer aldı. Sunderland ise puanını 46'ya yükseltti.

Premier Lig'de bir sonraki haftada Tottenham, Brighton'ı konuk edecek. Sunderland ise Aston Villa deplasmanına gidecek.

