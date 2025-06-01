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  • Tottenham'da Postecoglou dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu
Spor

Tottenham'da Postecoglou dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu

İngiltere Premier Lig'de sezonu 17. sırada tamamlayan ancak Avrupa'da mutlu sona ulaşan Tottenham'da, teknik direktör değişikliği durumunda ilk aday Thomas Frank olacak.

Haber Merkezi1 Haziran 2025 Pazar 18:26 - Güncelleme:
Tottenham'da Postecoglou dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim belli oldu
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Premier Ligi'nde mücadele eden Tottenham Hotspur'da, UEFA Avrupa Ligi zaferi yaşatan teknik direktör Ange Postecoglou görevden alınabilir.

Foot Mercato'nun aktardığı habere göre Tottenham, olası bir teknik direktör değişikliği için şimdiden harekete geçti. Listenin başında ise Brentford'un 51 yaşındaki Danimarkalı teknik direktörü Thomas Frank yer alıyor.

Tottenham kulübü sahibi Daniel Levy henüz kesin bir karar vermedi ama teknik direktörü görevden alma ihtimali hala masada. Kulüp yönetiminin bir kısmı, alınan sonuçlardan ve sezonun ikinci yarısındaki tatmin etmeyen yönetimden dolayı hayal kırıklığı yaşamış durumda.

Thomas Frank yönetimindeki Brentford, Bu sezon 19 galibiyet, 8 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı.

Ange Postecoglou ile birlikte Tottenham ise, 26 Galibiyet, 26 Mağlubiyet ve 8 beraberlik ile sezonu tamamladı.

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