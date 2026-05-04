Tottenham'da Roberto De Zerbi etkisi

Tottenham sonunda aradığı teknik direktörü bulmuş gibi görünüyor.

Geçen yıl UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmasına rağmen bu sezon kümede kalma mücadelesi veren Londra ekibi, Roberto De Zerbi ile atağa kalktı.

Tottenham, İtalyan çalıştırıcısıyla çıktığı 4 maçta 7 puan toplayarak tehlikeli bölgeden kurtuldu.

46 yaşındaki antrenörün ilk maçında deplasmanda Sunderland'a 1-0 yenilen Tottenham, ardından evinde Brighton'la 2-2 berabere kaldı.

"Beyaz Zambaklar" daha sonra küme düşmesi kesinleşen Wolverhampton'u deplasmanda 1-0 yenerek 15 haftalık galibiyet özlemini noktaladı.

Beyaz-lacivertliler geride kalan haftada da Premier Lig'in beşincisi Aston Villa'yı rakip sahada 2-1 mağlup ederek büyük sevinç yaşadı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 12, dakikada Conor Gallagher ve 25. dakikada Richarlison attı.

Londra ekibi böylece 37 puanla 17. sıraya yükselerek tehlikeli bölgenin 1 basamak üstüne çıktı. Roberto De Zerbi'nin öğrencileri sezonun son 3 haftasında kümede kalma yolunda kritik maçlar oynayacak.