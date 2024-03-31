Tottenham'da Tanguy Ndombele krizi!

Galatasaray'ın yaz transfer döneminin son bölümünde Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele, Ada'da gündem oldu.

OPSİYONU KULLANILMAYACAK

İngiliz basınında yer alan habere göre, Galatasaray'ın 27 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmasının beklenmediği aktarıldı.

Tottenham'ın bu nedenle Ndombele konusunda yeni bir çözüm bulması gerektiği belirtildi. İngiliz ekibinin, Ndombele için bir çözüm bulamazsa, sözleşmesi 2025'te bitecek Fransız futbolcuyu gelecek yıl bonservissiz kaybedebileceği hatırlatıldı.

Tottenham, Ndombele'yi 2019 yılında Lyon'dan 62 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Ndombele, bu rakamla İngiliz ekibinin en pahalı transferleri listesinde ilk sırada yer alıyor.

GALATASARAY PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon 25 maçta süre bulan Ndombele, 1 asist yaptı.