İSTANBUL 25°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Nisan 2024 Pazartesi / 23 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,956
  • EURO
    34,5185
  • ALTIN
    2314.03
  • BIST100
    9177.11
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham'da Timo Werner belirsizliği

İngiliz ekibi Tottenham'ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Timo Werner'in geleceğine henüz karar verilmedi.

1 Nisan 2024 Pazartesi 16:28 - Güncelleme:
Tottenham'da Timo Werner belirsizliği
ABONE OL

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'a kiralık olarak katılan Timo Werner'in geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, Werner'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda henüz kararını vermedi.

Tottenham Hotspur teknik direktörü Ange Postecoglou, bir açıklamada bulunarak, "Timo Werner'in geleceği hakkındaki karar çoğu oyuncu gibi doğru zaman geldiğinde verilecek. Bence harika bir transfer oldu." dedi.

Sözlerine devam eden Postecoglou, "Timo, takımımızın gerçekten önemli bir parçası. Yaşını düşünürsek gelişmeye hala devam edebilir." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham Hotspur ile 10 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.