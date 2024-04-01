Tottenham'da Timo Werner belirsizliği

Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur'a kiralık olarak katılan Timo Werner'in geleceği belirsizliğini sürdürüyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, Werner'in sözleşmesindeki satın alma opsiyonunu kullanıp kullanmama konusunda henüz kararını vermedi.

Tottenham Hotspur teknik direktörü Ange Postecoglou, bir açıklamada bulunarak, "Timo Werner'in geleceği hakkındaki karar çoğu oyuncu gibi doğru zaman geldiğinde verilecek. Bence harika bir transfer oldu." dedi.

Sözlerine devam eden Postecoglou, "Timo, takımımızın gerçekten önemli bir parçası. Yaşını düşünürsek gelişmeye hala devam edebilir." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Tottenham Hotspur ile 10 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.