  • Tottenham'da Tudor dönemi resmen sona erdi
Tottenham'da Tudor dönemi resmen sona erdi

Tottenham, Igor Tudor ve ekibiyle karşılıklı anlaşmayla yollarını ayırdığını duyurdu. Kuzey Londra ekibi, yeni teknik direktörünü kısa süre içinde açıklayacağını bildirdi.

HABER MERKEZİ29 Mart 2026 Pazar 18:03
Tottenham, Igor Tudor ve tüm ekibinin 'derhal' ayrılması konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Kuzey Londra kulübü, yeni teknik direktörünü kısa sürede açıklayacağını duyurdu.

İşte yapılan açıklama:

"Teknik Direktör Igor Tudor'un kulüpten derhal ayrılması konusunda karşılıklı olarak anlaşmaya varıldığını teyit ederiz.

Tomislav Rogic ve Riccardo Ragnacci de sırasıyla Kaleci Antrenörü ve Fiziksel Antrenör görevlerinden ayrıldılar.

Geçtiğimiz altı hafta boyunca yorulmadan çalışan Igor, Tomislav ve Riccardo'ya emekleri için teşekkür ederiz. Ayrıca Igor'un yakın zamanda yaşadığı acıyı da anlıyor ve bu zor dönemde kendisine ve ailesine desteğimizi iletiyoruz.

Yeni teknik direktörle ilgili güncelleme en kısa sürede paylaşılacaktır."

