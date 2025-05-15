Tottenham'da yeni teknik direktör adayı Farioli

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da gelecek sezon için teknik direktör arayışları hız kazanırken, listenin ilk sıralarında tanıdık bir isim öne çıktı.

TeamTalk'ta yer alan habere göre Ange Postecoglou'dan memnun olmayan Tottenham, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda kulübün gündemine aldığı en güçlü adaylardan biri Ajax'ı çalıştıran Francesco Farioli oldu.

5 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Haberde, 36 yaşındaki İtalyan teknik adamın Tottenham tarafından ciddi şekilde değerlendirildiği ve kulübün uzun vadeli vizyonuna uygun görüldüğü belirtildi. Farioli'nin 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin de Tottenham için makul bulunduğu ifade edildi.

Farioli'nin ismini gündeme getiren kişinin ise kulüp içerisinde hala etkili olan futbol danışmanı Fabio Paratici olduğu öne sürüldü. Paratici'nin, Farioli'yi kulüp başkanı Daniel Levy'ye önerdiği ve genç çalıştırıcının Tottenham'ın teknik direktör aday listesinde üst sıralarda yer aldığı vurgulandı.

BAYER LEVERKUSEN İLE DE ANILMIŞTI

Farioli'nin adı Xabi Alonso'yu Real Madrid'e yollamaya hazırlanan Bayer Leverkusen ile de anılmıştı.

AJAX PERFORMANSI

Temmuz 2024'te başına geçtiği Ajax'ta 53 maça çıkan 36 yaşındaki Farioli, Hollanda temsilcisinde 34 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.