İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Mayıs 2025 Perşembe / 18 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,7005
  • EURO
    43,4851
  • ALTIN
    4007.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenham'da yeni teknik direktör adayı Farioli
Spor

Tottenham'da yeni teknik direktör adayı Farioli

Ange Postecoglou ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanan Tottenham'ın, teknik direktörlük görevine Ajax'ı çalıştıran Francesco Farioli'yi getirmek istediği öne sürüldü.

Haber Merkezi15 Mayıs 2025 Perşembe 20:11 - Güncelleme:
Tottenham'da yeni teknik direktör adayı Farioli
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da gelecek sezon için teknik direktör arayışları hız kazanırken, listenin ilk sıralarında tanıdık bir isim öne çıktı.

TeamTalk'ta yer alan habere göre Ange Postecoglou'dan memnun olmayan Tottenham, sezon sonunda teknik direktör değişikliğine gitmeyi değerlendiriyor. Bu kapsamda kulübün gündemine aldığı en güçlü adaylardan biri Ajax'ı çalıştıran Francesco Farioli oldu.

5 MİLYON EUROLUK SERBEST KALMA BEDELİ

Haberde, 36 yaşındaki İtalyan teknik adamın Tottenham tarafından ciddi şekilde değerlendirildiği ve kulübün uzun vadeli vizyonuna uygun görüldüğü belirtildi. Farioli'nin 5 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin de Tottenham için makul bulunduğu ifade edildi.

Farioli'nin ismini gündeme getiren kişinin ise kulüp içerisinde hala etkili olan futbol danışmanı Fabio Paratici olduğu öne sürüldü. Paratici'nin, Farioli'yi kulüp başkanı Daniel Levy'ye önerdiği ve genç çalıştırıcının Tottenham'ın teknik direktör aday listesinde üst sıralarda yer aldığı vurgulandı.

BAYER LEVERKUSEN İLE DE ANILMIŞTI

Farioli'nin adı Xabi Alonso'yu Real Madrid'e yollamaya hazırlanan Bayer Leverkusen ile de anılmıştı.

AJAX PERFORMANSI

Temmuz 2024'te başına geçtiği Ajax'ta 53 maça çıkan 36 yaşındaki Farioli, Hollanda temsilcisinde 34 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyet yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Bayraktar TB3'ler peş peşe havalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.