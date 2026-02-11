İSTANBUL 10°C / 7°C
Spor

Tottenham'da yeni teknik direktör adayı Xavi

Tottenham'da teknik direktör Thomas Frank ile yolların ayrılması sonrası gözler yerine gelecek isme çevrildi. Premier Lig devinin son olarak Barcelona'yı çalıştıran Xavi Hernandez'i gündemine aldığı belirtildi.

HABER MERKEZİ11 Şubat 2026 Çarşamba 21:01 - Güncelleme:
Tottenham'da yeni teknik direktör adayı Xavi
Kötü gidişat sonrası Thomas Frank ile yollarını ayıran İngiltere Premier League devi Tottenham, flaş bir ismi gündemine aldı.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre; İngiliz yöneticiler, son olarak Barcelona'da görev alan Xavi Hernandez'i takımın başında görmek istiyor.

KISA SÜRELİ PLAN DEĞİL

Katalan teknik adamın, kısa süreli puan kayıplarını durduracak birisi olmadığı ve yapısal bir proje olarak görüldüğü aktarıldı.

Barcelona'dan ayrıldıktan sonra gelen tüm teklifleri reddeden avi'nin ise güçlü bir ekonomik teklif ve sportif karar alma konusunda geniş yetki içeren bir proje karşılığında teklife sıcak bakabileceği öne sürüldü.

KÜME İLE FARK 5

2025/26 sezonunda İngiltere Premier League'de 26 maça çıkan Tottenham, topladığı 29 puan ile küme düşme hattının 5 puan önünde yer alıyor.

