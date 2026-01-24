Tottenham'dan Andrew Robertson hamlesi

İngiliz basınındaki bilgilere göre, Tottenham Hotspur, Liverpool'un yıldız sol beki Andrew Robertson için temaslarını hızlandırdı.

Yeni teknik direktör Thomas Frank'ın, sezonun ikinci yarısında kadroya anında etki edecek bir lider aradığı ve Robertson'un bu profilin tam karşılığı olarak görüldüğü ifade edildi.

Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

2017 yılında Hull City'den Liverpool'a transfer olan Robertson, Anfield'da bir efsaneye dönüştü. Kırmızılarla iki Premier Lig şampiyonluğu ve 2019 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan deneyimli sol bek, bu sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.