İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ocak 2026 Cumartesi / 6 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3725
  • EURO
    51,3279
  • ALTIN
    6945.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham'dan Andrew Robertson hamlesi

Liverpool'un tecrübeli sol beki Andrew Robertson, Tottenham'a beklenenden çok daha erken imza atabilir.

HABER MERKEZİ24 Ocak 2026 Cumartesi 15:43 - Güncelleme:
Tottenham'dan Andrew Robertson hamlesi
ABONE OL

İngiliz basınındaki bilgilere göre, Tottenham Hotspur, Liverpool'un yıldız sol beki Andrew Robertson için temaslarını hızlandırdı.

Yeni teknik direktör Thomas Frank'ın, sezonun ikinci yarısında kadroya anında etki edecek bir lider aradığı ve Robertson'un bu profilin tam karşılığı olarak görüldüğü ifade edildi.

Transferin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.

2017 yılında Hull City'den Liverpool'a transfer olan Robertson, Anfield'da bir efsaneye dönüştü. Kırmızılarla iki Premier Lig şampiyonluğu ve 2019 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan deneyimli sol bek, bu sezon 21 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

ÖNERİLEN VİDEO

Sancaktepe'de zincirleme İETT kazası: Yaralılar var

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.