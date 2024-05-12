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Spor

Tottenham'dan Barça'nın yıldızına dev teklif

Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Barcelona'nın yıldız futbolcusu Raphinha için 70 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

12 Mayıs 2024 Pazar 18:29 - Güncelleme:
Tottenham'dan Barça'nın yıldızına dev teklif
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Premier Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Tottenham Hotspur, gözünü transfere çevirdi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Tottenham Hotspur, Barcelona'da geleceği çok konuşulan sağ kanat Raphinha'yı kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devinin, Brezilyalı oyuncu için 70 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

BARCELONA SATMAYA SICAK

Haberde, Barcelona'nın da Brezilyalı oyuncuyu değerinde bir teklif gelirse satmaya sıcak olduğu ifade edildi.

PREMIER LİG'E DÖNEBİLİR

Öte yandan Leeds United'dan Barcelona'ya transfer olan Raphinha'nın da yeniden Premier Lig'de oynamaya sıcak baktığı öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Barcelona ile 35 maça çıkan Raphinha, 9 gol ve 12 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2027 yılında sona erecek.

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