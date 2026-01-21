Tottenham'dan Dortmund'a evinde geçit uok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Tottenham ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.
Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Cristian Romero ile 37. dakikada Dominic Solanke kaydetti.
Borussia Dortmund'da Daniel Svensson 26. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Tottenham, 14 puana yükseldi. Dortmund, 11 puanda kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son maçında Tottenham, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund, Inter'i konuk edecek.