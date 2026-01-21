İSTANBUL 9°C / 5°C
Spor

Tottenham'dan Dortmund'a evinde geçit uok

Tottenham, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup etti. Londra ekibi bu sonuçla puanını 14'e yükseltti.

21 Ocak 2026 Çarşamba 01:33
Tottenham'dan Dortmund'a evinde geçit uok
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 7. hafta maçında Tottenham ile Borussia Dortmund karşı karşıya geldi.

Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri, 14. dakikada Cristian Romero ile 37. dakikada Dominic Solanke kaydetti.

Borussia Dortmund'da Daniel Svensson 26. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Bu sonucun ardından Tottenham, 14 puana yükseldi. Dortmund, 11 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması son maçında Tottenham, Eintracht Frankfurt deplasmanına gidecek. Borussia Dortmund, Inter'i konuk edecek.

