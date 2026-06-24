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Spor

Tottenham'dan kaleye Dubravka hamlesi

Tottenham, Burnley ile sözleşmesi sona eren Martin Dubravka'yı kadrosuna katarken, bu transferin ardından Vicario'nun takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ24 Haziran 2026 Çarşamba 22:25 - Güncelleme:
Tottenham'dan kaleye Dubravka hamlesi
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İngiltere Premier Lig'de küme düşmekten son haftalarda kurtulan Tottenham, yeni sezon hazırlıklarına erken başladı.

Londra temsilcisi, 2025-2026 sezonu bittiği gibi takviyelere başladı. Brighton'dan van Hecke'nin bonservisini alan İngiliz ekibi, Andrew Robertson ve Marcos Senesi'yi de kadrosuna kattı.

Tottenham son olarak Burnley'de sözleşmesi sona eren kaleci Martin Dubravka'yı transfer etti.

Tottenham'ın Dubravka'yı transfer etmesiyle Kinsky'nin 1. kaleci olması ve Dubravka'nın 2. kaleci olması bekleniyor. Böylelikle İtalyan kaleci Vicario bu yaz takımdan ayrılabilir.

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