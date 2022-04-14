Tottenham'dan Lautaro Martinez için 95 milyon euro

Tottenham'ın, geçtiğimiz yaz Lautaro Martinez için 95 milyon euro ödemeye hazır olduğu belirtildi.

95 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; geçtiğimiz sezon Harry Kane'nin ayrılma ihtimali sonrası İngiliz ekibi Lautaro Martinez'i gündemine aldı ve Inter'e bir teklif yaptı. Tottenham'ın futbol direktörü Fabio Paratici Arjantinli golcü için masaya 85 milyon euro bonservis ve 10 milyon euro'luk bonus içeren bir teklif koydu.

INTER REDDETTİ

Geçtiğimiz yaz Romelu Lukaku'yu da Chelsea'ye gönderen İtalyan temsilcisi ise bu teklifin geç olduğunu düşündü ve iki golcüsünü de aynı sezonda kaybetmek istemeyerek bu rakamı reddetti.

BU KEZ RAKİP ATLETICO

Haberde, Lautaro Martinez için bu yaz bonservis rakamlarının 70-80 milyon euro seviyesine çekildiği ve bunun Tottenham için sevindirici olduğu belirtilirken, bu kez transferde Atletico Madrid'in de rakip olduğu aktarıldı.