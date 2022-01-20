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Spor

Tottenham'dan Leicester'a karşı efsane geri dönüş

Tottenham 2-1 yenik durumda olduğu maçta, 90+5. ve 90+7. dakikalarda Steven Bergwijn'in attığı gollerle Leicester City'i 3-2 mağlup etti

AA20 Ocak 2022 Perşembe 09:37 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 09:37
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İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında oynanan maçta Tottenham, deplasmanda Leicester City'i 3-2 yendi.

Ligde 3 maç eksiği bulunan 2 takımın karşılaşmasında Londra temsilcisi Tottenham, King Power Stadı'nda, Leicester City'e konuk oldu.

Leicester City'den Patson Daka'nın 24. dakikada ve Tottenham'dan Harry Kane'in 38. dakikada attığı gollerle maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Ev sahibi takım Leicester City 76. dakikada James Maddison'un attığı golle öne geçerek skoru 2-1 yaptı.

Karşılaşmanın son dakikalarında gol pozisyonlarını arttıran konuk takım Tottenham 90+5. ve 90+7. dakikalarda Steven Bergwijn'in attığı gollerle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü karşılaşmanın 90 dakikasında görev yaptı.

Bu sonuçla puanını 36'ya çıkartan Tottenham ligde 5. sıraya yükselirken, Leicester City 25 puanla 10. sırada yer aldı.

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