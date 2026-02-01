İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Tottenham'dan müthiş geri dönüş

Manchester City, deplasmanda Tottenham karşısında 2-0 öne geçmesine rağmen skoru koruyamayarak sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

HABER MERKEZİ1 Şubat 2026 Pazar 22:14 - Güncelleme:
Tottenham'dan müthiş geri dönüş
İngiltere Premier Lig'de 24. hafta maçında Tottenham ile Manchester City karşı karşıya geldi. Galatasaray maçından sonra Tottenham deplasmanına çıkan Manchester City 2-0 öne geçti ama skoru koruyamadı. Mücadele 2-2'lik eşitlikle bitti.

Manchester City'nin gollerini 11. dakikada Rayan Cherki ve 44. dakikada Antoine Semenyo kaydetti.

Tottenham'da 53. ve 70. dakikalarda sahneye çıkan Dominic Solanke, attığı gollerle takımına puan kazandırdı.

Bu beraberlik sonrası Tottenham puanını 29'a yükseltti. 47 puana ulaşan Manchester City, Arsenal'in 6 puan gerisine düştü.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafta Tottenham, Manchester United'a konuk olacak. Manchester City, Liverpool deplasmanına çıkacak.

Yolcu uçağının tekerleği koptu: O anlar kamerada

