Tottenham'dan Newcastle'a dört dörtlük tarife!

İngiltere Premier Lig'in 16. hafta maçında Tottenham Hotspur ile Newcastle United karşı karşıya geldi. Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçı Tottenham 4-1 kazanarak ligde 5 maç aradan sonra kazandı.
Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Iyenoma Udogie, 38 ve 60. dakikada Richarlison, 85. dakikada penaltıdan Heung-Min Son kaydetti. Newcastle'ın tek golü 90+2'nci dakikada Joelinton'dan geldi.
Bu sonuçla birlikte Tottenham 30 puana yükseldi. Konuk ekip Newcastle United 26 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maçında Tottenham, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Newcastle United, sahasında Fulham'ı ağırlayacak.