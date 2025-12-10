İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6155
  • EURO
    49,6635
  • ALTIN
    5758.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham'dan rahat galibiyet

Şampiyonlar Ligi'nde Slavia Prag'ı ağırlayan Tottenham, biri kendi kalesine olmak üzere üç golle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

HABER MERKEZİ10 Aralık 2025 Çarşamba 01:13 - Güncelleme:
Tottenham'dan rahat galibiyet
ABONE OL

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi Tottenham oldu.

Tottenham'a galibiyeti getiren golleri 26. dakikada David Zima (kendi kalesine), 50. dakikada Mohammed Kudus (penaltı) ve 79. dakikada Xavi Simons (penaltı) kaydetti.

Bu galibiyetin ardından Tottenham puanını 11'e yükseltti. Slavia Prag 3 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bir sonraki hafta Tottenham, Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Slavia Prag, Barcelona'yı konuk edecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.