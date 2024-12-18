İSTANBUL 14°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Aralık 2024 Çarşamba / 17 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,0349
  • EURO
    36,7569
  • ALTIN
    2979.37
  • BIST100
    10011.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Tottenham'dan Richarlison kararı

İngiliz ekibi Tottenham'ın, Brezilyalı futbolcusu Richarlison ile yolları ayırmayı planladığı iddia ediliyor.

18 Aralık 2024 Çarşamba 00:20 - Güncelleme:
Tottenham'dan Richarlison kararı
ABONE OL

İngiliz ekibi Tottenham'ın, Brezilyalı futbolcusu Richarlison ile yolları ayırmayı planladığı iddia ediliyor.

Tottenham, beklentileri karşılayamayan santrafor Richarlison'u devre arasında elden çıkarmak için seçenekleri değerlendiriyor.

Brezilya basınına göre, Tottenham, Brezilya ekibi Fluminense'nin Richarlison için teklifini dinlemek istiyor.

SOLANKE'NİN GÖLGESİNDE KALDI

Richarlison, bu sezon İngiliz ekibinde yalnızca 7 maçta süre bulabilirken yeni transfer Dominic Solanke'nin de gölgesinde kaldı.

1 gol 1 asistlik katkı yapan Richarlison'un devre arasında takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Ligde oynanan Aston Villa maçında hamstring sakatlığı yaşayıp kenara gelen Richarlison, 1 aydan fazla süredir sahalardan uzak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.