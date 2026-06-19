Tottenham'dan savunmaya 60 milyon euroluk takviye

Tottenham, Brighton & Hove Albion'un Hollandalı savunmacısı Jan Paul van Hecke'nin transferini resmen tamamladığını duyurdu.

26 yaşındaki stoper, Brighton'da sergilediği başarılı performansın ardından kariyerine Londra temsilcisinde devam edecek.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, van Hecke'nin uzun süredir takip edilen isimlerden biri olduğu ve takıma önemli katkılar sunabilecek özelliklere sahip bulunduğu belirtildi.

Teknik direktör Roberto De Zerbi, daha önce birlikte çalışma fırsatı bulduğu oyuncuyla yeniden aynı takımda yer almaktan mutluluk duyduğunu dile getirirken, van Hecke'nin özellikle geriden oyun kurma becerisi ve savunmadaki yönlendirici rolüne vurgu yaptı.

60 MİLYON EURO VE BİR SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Transfer için Tottenham'ın Brighton'a 60 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği, ayrıca anlaşmada oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 20 pay maddesinin de yer aldığı öğrenildi.

KARİYERİ

Futbol kariyerine NAC Breda'da başlayan Hollandalı oyuncu, daha sonra Brighton'a transfer oldu. Van Hecke, gelişim sürecinde Heerenveen ve Blackburn Rovers'ta kiralık olarak forma giydi.

Brighton kariyerinde istikrarlı bir grafik çizen deneyimli savunmacı, 2024/25 sezonunda kulübünün "Yılın Oyuncusu" ödülüne layık görüldü. Ayrıca 2025/26 sezonunda Premier Lig'in en fazla pas yapan futbolcuları arasında yer aldı.

Tottenham'ın savunma hattını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirdiği bu hamlenin, kulübün gelecek planlamasında önemli bir yere sahip olması bekleniyor.