Tottenham'dan sürpriz hamle: Morgan Rogers

Tottenham Hotspur, uzun yıllardır başkanlık görevini yürüten Daniel Levy'nin kulüpten ayrılmasının ardından yeni bir döneme giriyor. Kuzey Londra ekibi, bu değişimin ardından transfer piyasasında daha agresif bir politika izlemeye hazırlanıyor. Hedefte ise Aston Villa'nın parlayan yıldızı Morgan Rogers var.

Geçtiğimiz sezon Aston Villa formasıyla dikkat çeken Rogers, hem hücuma dönük orta saha hem de kanatlarda görev yapabilmesiyle çok yönlü bir oyuncu profili çiziyor. Villa Park ekibine büyük katkı sağlayan genç yıldız, bugüne kadar 73 maçta 17 gol ve 17 asistlik performans sergiledi. Bu çıkışıyla birlikte Tottenham'ın radarına girmeyi başardı.

TEAMtalk'ın aktardığı bilgilere göre Aston Villa, Rogers için 100 milyon sterlin yani yaklaşık 115 milyon euro civarında bir değer belirlemeyi planlıyor. Bu rakam, Levy döneminde Tottenham için ulaşılması zor görünse de kulübün yeni yönetim anlayışıyla birlikte bu seviyedeki transferlerin artık mümkün olabileceği konuşuluyor.

CHELSEA DE TAKİPTE

Tottenham, yaz transfer döneminin sonlarında Rogers için aracılar vasıtasıyla nabız yoklamış ancak Randal Kolo Muani transferine yönelmişti. Buna rağmen kulüp içindeki kaynaklar, Rogers'ın Tottenham'ın öncelikli transfer hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekiyor. Ünlü yorumcu Gary Lineker da genç yıldız için "inanılmaz bir transfer olur" ifadesini kullandı.

Chelsea'nin de oyuncuyla ilgilendiği ve durumu yakından takip ettiği öne sürülüyor. Bu nedenle Tottenham'ın olası bir transfer hamlesinde ciddi bir rekabetle karşılaşması bekleniyor.