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Spor

Tottenham'dan sürpriz Tanguy Ndombele kararı! Geri çağırabilir

Sezon başında Galatasaray'ın Tottenham'dan kiraladığı Tanguy Ndombele için İngiliz basını sürpriz bir iddia ortaya attı. İngiliz ekibi ara transfer döneminde takıma uygun bir orta saha transferi gerçekleştiremezse Ndombele'yi geri çağırabilir. İşte detaylar...

13 Ocak 2024 Cumartesi 14:05 - Güncelleme:
Tottenham'dan sürpriz Tanguy Ndombele kararı! Geri çağırabilir
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İngiliz basınında yer alan haberlere göre Tottenham'ın Galatasaray'a kiraladığı Tanguy Ndombele için flaş bir karar alabileceği belirtildi. İşte transfer gelişmesinin detayları...

TRANSFER ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ara transfer döneminin başlamasının ardından takımlar kadrolarına takviye yapmayı sürdürüyor. İngiliz ekibi Tottenham, orta sahaya takviye için çalışmalarına devam ediyor.

FARKLI ARAYIŞA İTTİ

Bununla birlikte Tottenham'ın Chelsea'nin yıldız orta saha oyuncusu Connor Gallagher'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Londra devinin Gallagher'i bırakmakta diretmesi ise Tottenham'ı farklı arayışlara itti.

TOTTENHAM GERİ ÇAĞIRABİLİR

FootballTransfers'in haberine göre; Premier Lig ekibi, uygun fiyatta bir orta saha transferi yapamazsa Galatasaray'a kiralık olarak gönderdiği Tanguy Ndombele'yi geri çağıracak.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Haberde teknik direktör Ange Postecoglou'nun Ndombele'nin Türkiye performansı için olumlu rapor verdiği ve geri dönmesine sıcak baktığı kaydedildi.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Tottenham'ın 62 milyon euroya Lyon'dan transfer ettiği Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezonu da Napoli'de kiralık olarak geçirdi. Ndombele, Galatasaray'da bu sezon 14 maçta forma giydi ve gol veya asist üretemedi.

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