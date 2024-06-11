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Spor

Tottenham'dan Tanguy Ndombele kararı

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Galatasaray'da geçiren Tanguy Ndombele'nin geleceği için Tottenham'da karar verildi.

11 Haziran 2024 Salı 17:27 - Güncelleme:
Tottenham'dan Tanguy Ndombele kararı
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Geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fransız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Tottenham, Tanguy Ndombele'nin 1 yıl kalan sözleşmesini feshetmeye hazırlanıyor.

Haberde; Tottenham ile Ndombele cephesi arasında prensip anlaşmasının sağlandığı ve kontratın feshedildiğini kısa süre içinde duyurulacağı yazıldı.

2019 yılında Lyon'dan Tottenham'a 62 milyon euro karşılığında transfer olan Tanguy Ndombele, geçtiğimiz sezonu Galatasaray'da geçirmiş ve çıktığı 26 maçta 1 asist kaydetmişti.

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