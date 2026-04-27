İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2026 Pazartesi / 11 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0319
  • EURO
    52,903
  • ALTIN
    6793.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  Tottenham'dan Xavi Simons için açıklama
Spor

Tottenham'dan Xavi Simons için açıklama

Premier Lig ekibi Tottenham, Wolverhapmton maçında sakatlanan Xavi Simons için açıklama yayımladı.

HABER MERKEZİ27 Nisan 2026 Pazartesi 16:30
Tottenham'dan Xavi Simons için açıklama
ABONE OL

Tottenham'ın yıldız oyuncusu Xavi Simons, Premier Lig'in 34. haftasında oynanan Wolverhapmton maçında girdiği ikili mücadele sonrası çapraz bağlarını kopardı. Tottenham Kulübü'nden oyuncunun sakatlığına ilişkin açıklama yayınlandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Xavi Simons'ın sağ diz ön çapraz bağlarının (ACL) koptuğunu üzülerek teyit ediyoruz.23 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü deplasmanda Wolverhampton Wanderers ile oynadığımız Premier Lig karşılaşmasının ikinci yarısında sakatlanmıştır. Xavi, önümüzdeki haftalarda ameliyat edilecek ve ardından sağlık ekibimizle birlikte rehabilitasyon sürecine başlayacaktır. Tottenham Hotspur'daki herkes Xavi'ye sevgi ve desteklerini gönderiyor; bu sürecin her adımında onun yanında olacağız." ifadelerine yer verildi.

Tottenham'ın 7 numarası, Cumartesi günü Wolverhampton karşısında alınan ve Tottenham'ın 2026 yılındaki ilk lig galibiyeti olan maçta (1-0) sakatlandı. Hugo Bueno ile girdiği ikili mücadelenin ardından (dk. 63) Simons, acı içinde kıvranarak yere yığıldı.

Sedyeyle saha dışına çıkarılan Hollandalı forvetin sağ diz ön çapraz bağlarının koptuğu tespit edildi. Bu sakatlık nedeniyle oyuncu, hem Tottenham'ın (18. sırada, 34 puan) Premier Lig'de kalma mücadelesini hem de Hollanda milli takımıyla 2026 Dünya Kupası'nı kaçıracak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.