07 Haziran 2020 Pazar 00:45 - Güncelleme: 07 Haziran 2020 Pazar 00:45

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi, futbol kulüplerini de ekonomik anlamda vurdu. Gelirleri düşen kulüpler büyük zarara uğrarken, İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, kriz sonrası krediye başvurmak zorunda kaldı.

Daily Mail'de yer alan habere göre Londra kulübü, koronavirüs nedeniyle oluşan maddi kayıpları önlemek amacıyla İngiltere Bankası'ndan (Bank of England) 175 milyon pound tutarında kredi çekti.

GELİR KAYBI 200 MİLYON POUNDU BULACAK

Haberde ayrıca, Tottenham'ın olası bilançosu hakkında da bilgiler verilirken, maç gelirleri, toplantılar, konserler ve diğer tüm etkinliklerden doğan gelir kaybının 200 milyon poundu bulabileceği ifade edildi.

Öte yandan Tottenham Başkanı Levy de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Şimdi hepimiz birlikte çalışmalıyız. Bilim insanları, teknoloji uzmanları, devlet... Tüm sektörleri yeniden canlandırmak için güvenli yol bulmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.