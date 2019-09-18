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Tottenham'ın karşısında Valbuena duvarı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Olimpiakos, Tottenham Hotspur ile 2-2 berabere kaldı. Konuk ekip maçta 2-0 öne geçirmesine karşın; Fenerbahçe'nin eski oyunusu Mathieu Valbuena takımına 1 puanı getirdi.

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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Olimpiakos, Tottenham maçı 2-2 sona erdi. Tottenham, 24. dakikada penaltı kazandı. Kane, sağdan cezasahasına girerken; Yassine Meriah'ın müdahelesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. İki dakika sonra beyaz noktaya giden Kane'in vuruşunda top ağlarla buluştu ve Tottenham 1-0 öne geçti.
 
Konuk ekip 30. dakikada Lucas Moura'nın şık golüyle farkı 2'ye çıkardı. Ben Davies'in asistinde ceza yayı içinde harika vuran Moura, kaleci Jose Sa'yı 2. kez mağlup etti ve skoru 2-0 yaptı.
 
44. dakikada Daniel Podence farkı bire indirdi. Mathieu Valbuena'nın cezasahası sağ içine bıraktığı topu Podence, yerden sert ve düzgün bir vuruşla uzak köşeden ağlarla buluşturdu Olimpiakos: 1- Tottenham Hotspur: 2.
 
İlk yarı bu skorla sona ererken: 52'de Valbuena, Vertonghen'in cezasahası içindeki müdahelesinde yerde kaldı. Olimpiakos'un kazandığı penaltı atışı için topun başına yine Valbuena geçti. Fransız oyuncu topu ve kaleci Hugo Lloris'i ayrı köşelere göndererek skoru 2-2 yaptı. Valbuena, Olimpiakos'la 2019-2020 sezonunda çıktığı 10 maçta 4 gol atarken, 7 de asist yaptı.
 
Kalan dakikalarda iki takımın da çaması sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. 

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