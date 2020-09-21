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Spor

Tottenham'ın rakibi Leyton Orient'te koronavirüs şoku!

Tottenham'ın İngiltere Lig Kupası'ndaki rakibi Leyton Orient'in birçok futbolcusunda koronavirüs tespit edildi.

AA21 Eylül 2020 Pazartesi 17:13 - Güncelleme: 21 Eylül 2020 Pazartesi 17:13
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İngiltere Lig Kupası'nda yarın Tottenham ile karşılaşması planlanan Leyton Orient'te birçok oyuncuda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

İngiltere 4. Futbol Ligi ekibinden yapılan açıklamada, A Takım'da forma giyen birçok oyuncuda yeni tip koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı ve İngiltere Futbol Federasyonunun konuya ilişkin bilgilendirildiği belirtildi.

Açıklamada, test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı, son 9 gün içinde maç yapılan Mansfield Town, Plymouth Argyle ve Oldham Athletic takımlarının oyuncularına test yapılması konusunda çağrıda bulunulduğu ifade edildi.

İngiltere Lig Kupası 3. turunda yarın Leyton Orient ile Tottenham arasında oynanması planlanan karşılaşmanın ertelenmesi veya Tottenham'ın yoğun maç trafiği nedeniyle iptal edilmesi bekleniyor.

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