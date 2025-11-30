İSTANBUL 16°C / 9°C
Toulouse 90+2'de puanı aldı

Fransa Ligue 1'in 14. haftasında Marsilya, Toulouse karşısında iki kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve maç 2-2 sona erdi.

30 Kasım 2025 Pazar 01:28
Toulouse 90+2'de puanı aldı
Fransa Ligue 1'in 14. hafta maçında Marsilya, Toulouse'yi ağırladı.

Orange Velodrome Stadyumu'nda oynanan mücadele 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı.

Marsilya'nın gollerini dakika 66'da Igor Paixao ile 74. dakikada Pierre Emile Höjbjerg kaydetti.

Toulouse'nin gollerini ise 14. dakikada Emersonn ile 90+2'de Santiago Hidalgo attı.

Roberto de Zerbi'nin ekibi Marsilya, Fransa Ligue 1'de yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı.

Toulouse'nin galibiyet hasreti 6 maça çıktı.

Bu sonucun ardından Marsilya, puanını 29 yaptı. Toulouse, 17 puanda yükseldi.

Fransa Ligue 1'in gelecek haftasında Marsilya, Lille deplasmanına gidecek. Toulouse, Strasbourg'u ağırlayacak.

