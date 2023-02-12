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Spor

Toulouse evinde Rennes'i 3 golle geçti

Toulouse, Fransa Ligue 1'in 23. hafta mücadelesinde sahasında konuk ettiği Rennes'i 3-1 mağlup ederek puanını 32'ye yükseltti.

12 Şubat 2023 Pazar 18:09 - Güncelleme:
Toulouse evinde Rennes'i 3 golle geçti
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Ligue 1'in 23. hafta maçında Toulouse, Rennes'i konuk etti. Municipal Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-1 kazandı.

Ev sahibi Toulouse'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Rafael Ratao, 28. dakikada Zakaria Aboukhlal ve 37. dakikada Thijs Dallinga kaydetti. Konuk ekip Rennes'in tek golü ise 55. dakikada Anthony Rouault'un kendi kalesine yaptığı vuruş ile geldi.

Bu sonuçla birlikte Toulouse, puanını 32'ye yükseltti. Rennes ise 40 puanda kaldı.

Gelecek hafta Toulouse, Marsilya'yı konuk edecek. Rennes ise Clermont'u ağırlayacak.

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