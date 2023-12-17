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Spor

Toulouse ile Rennes'den gol sesi çıkmadı!

Fransa Ligue 1 16. hafta mücadelesinde Toulouse ile Rennes kozlarını paylaştı. Karşılaşma 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

17 Aralık 2023 Pazar 19:21 - Güncelleme:
Toulouse ile Rennes'den gol sesi çıkmadı!
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Fransa Ligue 1'in 16. haftasında Carles Martinez'in ekibi Toulouse ile Julien Stephan'ın yönetimindeki Rennes karşı karşıya geldi.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

Rennes'de forma giyen milli futbolcu Bertuğ Yıldırım, 78. dakikada Martin Terrier'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Rennes puanını 16'ya yükseltirken, Toulouse 14 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maç haftasında Rennes deplasmanda Clermont'a konuk olurken, Toulouse evinde Monaco'yu ağırlayacak.

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