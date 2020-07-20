İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Temmuz 2020 Pazartesi / 29 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,859
  • EURO
    7,8411
  • ALTIN
    400.404
  • BIST100
    119542
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli
Spor

Toulouse'un yeni başkanı Damien Comolli

Bu sezon Fransa Ligue 1'de kötü bir performans sergileyen ve koronavirüs sebebiyle tescil edilen ligde küme düşen Toulouse'un hisselerinin çoğu RedBird Capital Partners tarafından satın alındı. Firma, kulübün başkanlığına Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli'yi getirdi.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:38 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:38
ABONE OL

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu.

ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners, Toulouse Kulübünün yüzde 85'lik hissesini satın aldığını duyurdu.

Kulübün eski başkanı Olivier Sadran'ın kalan yüzde 15'lik hisseye sahip olmaya devam edeceği, Damien Comolli'nin ise yeni başkan olarak göreve getirildiği belirtildi.

Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.