AA 20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:38 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 15:38

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Fransa İkinci Futbol Ligi (Ligue 2) ekiplerinden Toulouse'un başkanı oldu.

ABD'li yatırım şirketi RedBird Capital Partners, Toulouse Kulübünün yüzde 85'lik hissesini satın aldığını duyurdu.

Kulübün eski başkanı Olivier Sadran'ın kalan yüzde 15'lik hisseye sahip olmaya devam edeceği, Damien Comolli'nin ise yeni başkan olarak göreve getirildiği belirtildi.

Yeni görevi için heyecanlı olduğunu belirten 47 yaşındaki Comolli, "Kulübün büyük bir potansiyeli var. Oyuncular, teknik ekip ve RedBird ile güçlü bir gelecek inşa etmek için beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Ligue 1'de son sırada yer alan Toulouse, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2019-2020 sezonunun tescil edilmesiyle küme düşürülmüştü.