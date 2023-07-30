Şampiyonlukta büyük payı bulunan Vitor Hugo, geçen sezon yaşanan çalkantılı süreçte Bahia'ya transfer olmuştu. Brezilyalı stoper, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönmek isterken, Trabzonspor Yönetimi de özel durumu nedeniyle nisan ayında Hugo'ya izin vermişti.

320 bin Euro'luk alacağını bırakan Hugo için Bahia Kulübü 1.8 milyon Euro bonservis ödemişti. Ancak Hugo, kulübünde sorunlar yaşıyor.

Durumuyla ilgili Trabzonspor'a mesaj gönderen Hugo, "Dönmek istiyorum" dedi. Gözler teknik direktör Nenad Bjelica'nın kararına çevrildi.

Bordo-Mavililer, şu ana kadar Benkovic ve Joaquin Fernandez'i stoper rotasyonuna kattı. Denswil, Hüseyin Türkmen ve genç Ali Şahin de savunmadaki diğer alternatifler. Fakat Fernandez'in ve Hüseyin'in sakatlığı, sezon içinde muhtemel yaşanacak bir sıkıntıda stoper ihtiyacı doğabileceğini gösterdi.

'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'

Eğer Bjelica, Vitor Hugo'nun geri dönüşüne onay verirse, ekonomik detaylara geçilecek. Bahia'nın bonservis talebine göre kiralama formülü devreye sokulabilir.