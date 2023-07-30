İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Temmuz 2023 Pazar / 13 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,8793
  • EURO
    29,6611
  • ALTIN
    1693.14
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'un eski yıldızından mesaj var ''Dönmek istiyorum''
Spor

Trabzonspor'un eski yıldızından mesaj var ''Dönmek istiyorum''

Gelecek sezon kadro çalışmalarına devam eden Trabzonspor'a eski yıldızından sürpriz bir mesaj geldi. Başarılı defans oyuncusu Victor Hugo, Trabzon'a dönmek istediğini ileti. Son karar teknik direktör Nenad Bjelica'ya bırakıldı. İşte detaylar...

Fanatik30 Temmuz 2023 Pazar 09:28 - Güncelleme:
Trabzonspor'un eski yıldızından mesaj var ''Dönmek istiyorum''
ABONE OL

Şampiyonlukta büyük payı bulunan Vitor Hugo, geçen sezon yaşanan çalkantılı süreçte Bahia'ya transfer olmuştu. Brezilyalı stoper, annesinin rahatsızlığı nedeniyle ülkesine dönmek isterken, Trabzonspor Yönetimi de özel durumu nedeniyle nisan ayında Hugo'ya izin vermişti.

320 bin Euro'luk alacağını bırakan Hugo için Bahia Kulübü 1.8 milyon Euro bonservis ödemişti. Ancak Hugo, kulübünde sorunlar yaşıyor.

Durumuyla ilgili Trabzonspor'a mesaj gönderen Hugo, "Dönmek istiyorum" dedi. Gözler teknik direktör Nenad Bjelica'nın kararına çevrildi.

Bordo-Mavililer, şu ana kadar Benkovic ve Joaquin Fernandez'i stoper rotasyonuna kattı. Denswil, Hüseyin Türkmen ve genç Ali Şahin de savunmadaki diğer alternatifler. Fakat Fernandez'in ve Hüseyin'in sakatlığı, sezon içinde muhtemel yaşanacak bir sıkıntıda stoper ihtiyacı doğabileceğini gösterdi.

'KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'

Eğer Bjelica, Vitor Hugo'nun geri dönüşüne onay verirse, ekonomik detaylara geçilecek. Bahia'nın bonservis talebine göre kiralama formülü devreye sokulabilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.