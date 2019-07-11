Trabzon, Berg’i imzaya çağırdı

TRANSEFERİN hızlı takımı Trabzonspor, Denizlispor’a kaptırdığı Rodallega’nın yerini doldurmaya çok yaklaştı. Karadeniz temsilcisinin, uzun süredir görüşme halinde olduğu İsveçli golcü Marcus Berg’te sona yaklaştığı ileri sürüldü. İsveç basınında yer alan haberlerde, Bordo-Mavililer’den yıllık 1.8 milyon euro isteyen 32 yaşındaki santrforun indirime gittiği ve 1.4 milyon euro ve başarı bonuslarına razı olduğu detayların konuşulduğu yazıldı. Berg’in Trabzonspor tarafından imzaya davet edildiği , bir aksilik olmadığı takdirde golcünün yarın Türkiye’ye gideceği belirtildi. Bu arada özel işleri nedeniyle rötar yapan Arjantinli stoper Campi’nin de yarın Trabzon’da kontrolden geçip imza atacağı vurgulandı.