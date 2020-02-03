İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9848
  • EURO
    6,6223
  • ALTIN
    303.429
  • BIST100
    119243
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzon Valiliği, silah iddialarını yalanladı
Spor

Trabzon Valiliği, silah iddialarını yalanladı

Trabzon Valiliği, Süper Lig'in 20. haftasında 1 Şubat Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından havalimanına giden konuk ekip otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

03.02.2020  20:14 - Güncelleme: 03.02.2020  20:14

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'da 1 Şubat Cumartesi günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakasından sonra bazı yayın organları ve sosyal medya hesaplarında, alınan güvenlik önlemlerinin yetersiz olduğu, stadyumdan havalimanına gitmekte olan takım otobüsüne bir araçtan silah teşhir edildiği yönünde iddiaların ortaya atıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu iddia ile ilgili yapılan incelemede, herhangi bir silah teşhirinin söz konusu olmadığı, Uluslararası Karadeniz Sahil Yolu İtfaiye Kavşağı civarında, akan trafik esnasında sadece 15 saniye süreyle takım otobüsünün yanından geçen araçta bulunan F.A. isimli vatandaşın cep telefonuyla kayıt yaptığı görülmüştür." ifadeleri kullanıldı.

Emniyette ifadesi alınan F.A'nın görüntü kaydı ile otobüsten çekilen görüntülerin eşleştiği, şahsın elinde silah değil cep telefonu olduğunun açıkça tespit edildiği vurgulanarak, "Dün olduğu gibi bugün ve gelecekte de gerçekleşecek bu müsabakalar üzerinden taraftarları kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya çalışmak, spor müsabakalarının centilmenlik ruhuna uygun olamayacağı gibi bu tarz girişimlerde bulunmak da kimseye fayda sağlamayacaktır." görüşleri paylaşıldı.

Türk obüsleri Esed rejimine misliyle karşılık verdi

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'
'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

'Biz çoktan harekete geçtik, Türkiye'ye bilgi vereceğiz'

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz
Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

Türkiye'nin elindeki bilgiler korkuttu! İsrail medyası: Tedirginiz

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'
'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

'F-16'larımız hedefleri vuruyor, 35 rejim unsuru etkisiz hale getirildi'

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler

O ülkeyi dağıtıp 5 yeni ülkeye bölecekler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.