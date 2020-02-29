Trabzon zirveyi bırakmıyor

29 Şubat 2020 Cumartesi19:10 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 19:10

Süper Lig'de 24. hafta maçında Trabzonspor ile Çaykkur Rizespor karşı karşıya geldi. Medical Park Stadyumu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelede kazanan 5-2'lik skorla ev sahibi Trabzonspor oldu.

Çaykur Rizespor'un gollerini 36. dakikada Dario Melnjak ve 90+6. dakikada (penaltı) Milan Skoda kaydetti. Trabzonspor'un golleri 65. dakikada Manuel da Costa, 71. dakikada Caleb Ekuban, 77. dakikada (penaltı) Jose Sosa, 86. dakikada Anthony Nwakaeme ve 90+8'de Badou Ndiaye'den geldi.

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, 85. dakikada Caleb Ekuban'ın yerine oyuna girdi ve yaklaşık 6 ay sonra yeniden sahalara döndü. Bu arada Trabzonspor'da Obi Mikel iki sarı kartla oyun dışında kaldı.

Hüseyin Çimşir yönetimindeki Trabzonspor bu galibiyetin ardından puanını 48'e yükseltti ve lider oldu. Çaykur Rizespor, 24 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Trabzonspor, Gaziantep FK'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor, Antalyaspor'u ağırlayacak.

PUAN DURUMU

(48) Trabzonspor (1 maçı eksik)

(46) Başakşehir (1 maçı eksik)

(45) Galatasaray (1 maçı eksik)

(45) Sivasspor (1 maçı eksik)

(40) Beşiktaş

(39) Alanyaspor

(38) Fenerbahçe (1 maçı eksik)

TRABZONSPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta 2-2 berabere kaldığı Beşiktaş maçı 11'ine göre 4 değişiklikle sahaya çıktı. Bordo-mavililerde sağ bekte sakatlığı bulunan Pereira'nın yerine Kamil Ahmet Çörekçi, stoperde cezalı Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen, orta sahada Doğan Erdoğan'ın yerine kart cezası sona eren Obi Mikel, forvette ise Sturridge'in yerine Ekuban ilk 11'de sahaya çıktı. Sakatlıkları süren Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf Sarı, Sturridge ve sarı kart cezalısı Campi, kadroda yer almadı. Trabzonspor karşılaşmaya, Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Da Costa, Novak, Obi Mikel, Ndiaye, Guilherme, Sosa, Ekuban, Sörloth 11'i ile başladı.

HÜSEYİN ÇİMŞİR TRİBÜNDE YER ALDI

Beşiktaş maçında gördüğü sarı kartla bu sezon 4. sarı karta ulaşarak cezalı duruma düşen teknik direktör Hüseyin Çimşir, takımın başında sahada yer alamadı. Bordo-mavili takım, yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde sahaya çıkarken, teknik direktör Çimşir tribünden maçı takip etti.

ABDÜLKADİR ÖMÜR 183 GÜN SONRA

Trabzonspor'da 29 Ağustos'ta UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesinde AEK ile oynanan maçta yaşadığı sakatlığın ardından menisküs ameliyatı olan Abdülkadir Ömür, ilk kez kadroya alındı. Ligde ise en son 2. haftadaki Yeni Malatyaspor maçında görev yapan genç futbolcu, 183 günlük aranın ardından Çaykur Rizespor karşılaşmasında kulübede yer aldı.

NWAKAEME YEDEK BAŞLADI

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında forma giyemeyen ve hafta içi yapılan son antrenmanlarda takımla birlikte çalışan sol kanat oyuncusu Anthony Nwakaeme, Çaykur Rizespor karşılaşmasının kadrosunda yer aldı. Teknik heyet ilk 11'de sol kanatta Ekuban'a görev verirken, Nwakaeme ise kulübede görev bekledi.

STAT TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Karşılaşma öncesi bütün stat Türk bayrakları ile donatılırken, iki takım taraftarlarına da bayrak dağıtıldı. Tribünlerde yer alan binlerce taraftar, ellerinde Türk bayraklarını dalgalandırdı ve "şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Suriye'nin İdlib kentinde şehit olan askerlerin isimlerinin okunduğu sırada ise duygulu anlar yaşandı. Stadyumda şehitlerin isimleri tek tek anons edilirken taraftarlar hep birlikte "burada" diye bağırdı. Trabzonsporlu futbolcular karşılaşma öncesi ısınmak için sahaya Türk bayrağı basılı siyah tişörtlerle çıktı. Medical Park Stadı'nda oynanan maç öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, futbolcular da sahaya "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Trabzonspor'un takım otobüsünün önüne de Türk bayrağı asıldığı görüldü. Stat kenarındaki reklam panolarına ise "bir ölür, bin diriliriz" yazıldı.

MELNJAK, RİZESPOR'U ÖNE GEÇİRDİ

Trabzonspor karşılaşmanın ilk yarısında oldukça etkisiz bir oyun ortaya koydu. Rakip kaleye etkili gitmekte sıkıntı yaşayan Trabzonspor, etkili atak geliştiremedi. İlk yarıda daha iyi bir oyun ortaya koyan Çaykur Rizespor, Trabzonspor kalesinde zaman zaman etkili pozisyonlar üretti. Dakikalar 36'yı gösterdiğinde Çaykur Rizespor 1-0 öne geçti. Ceza alanı yakın mesafede Da Costa'nın markajına rağmen Skoda topu Melnjak'a aktardı. Bu futbolcu da altıpas çizgisi hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. Bu golle Çaykur Rizespor soyunma odasına önde gitti.

BERABERLİK GOLÜ DA COSTA'DAN

Karşılaşmanın ikinci yarısına başlarken, Trabzonspor'da Guilherme'nin yerine Anthony Nwakaeme girdi. Bu değişikliğin ardından Trabzonspor, Çaykur Rizespor kalesinde büyük baskı kurdu. oyunu tek kaleye çeviren Trabzonspor, ilk golü 65. dakikada kornerden buldu. Sosa'nın kullandığı köşe vuruşunda ön direğe iyi hareketlenen Da Costa şık bir kafa vuruşuyla topu ağlara yolladı.

EKUBAN'DAN ÜSTÜNLÜK GOLÜ

Üstünlük golünü bulabilmek için baskısını arttıran Trabzonspor, 71. dakikada 2-1 öne geçti. Sosa'nın kullandığı kornerde top herkesi geçip arka direkteki Ekuban'ın önünde kaldı. Ekuban sol ayağıyla yakın mesafeden sert bir vuruş yaparak takımını öne geçirdi. Ligde 1 Eylül'deki Fenerbahçe maçından sonra ilk kez gol atan Ekuban büyük sevinç yaşadı.

JOSE SOSA FARKI ARTTIRDI

Öne geçmesine rağmen oyunda üstünlüğü bırakmayan Trabzonspor, 74. dakikada penaltı kazandı. Sol kanatta topla buluşan Nwakaeme ceza sahasına girdi ve Talbi'den sıyrılırken yerde kaldı. Hakem pozisyonun ardından tereddütsüz penaltı noktasını işaret etti. Penaltıda topun başına geçen Jose Sosa düzgün bir vuruşla skoru 3-1'e getiren golü kaydetti.

RİZESPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Karşılaşmanın 79. dakikasında Trabzonspor ceza sahasında inanılmaz bir karambol yaşandı. Sonrasında Skoda topu ağlara göndermeyi başardı ve farkı bire indirdi. Ancak bu gol geçersiz sayıldız. Pozisyonun ardından hakem VAR odası ile görüştü ve ağlara giden top elle oynama sebebiyle geçerlilik kazanmadı.

NWAKAEME SKORU BELİRLEDİ

Trabzonspor, karşılaşmanın 87. dakikasında Anthony Nwakaeme ile skoru belirledi. Trabzonspor'un önemli ismi Anthony Nwakaeme, attığı golün ardından büyük sevinç yaşarken, bordo-mavililer skoru 4-1 yaptı.

VAR İNCELEMESİ, PENALTI VE GOL

Çaykur Rizesporlu Oğulcan'ın vuruşunda Obi Mikel'e çarpan top sonrası hakem elle oynama şüphesiyle VAR incelemesi başlattı. Hakem, VAR incelemesi sonucu beyaz noktayı gösterdi ve Obi Mikel, ikinci sarı kartla oyundan atıldı. Milan Skoda ise 90+6. dakikada attığı golle skoru 4-2 yaptı.

SON SÖZÜ NDİAYE SÖYLEDİ

Gol yağmurunun yaşandığı maçta son sözü söyleyen Badou Ndiaye oldu. Trabzonspor'un orta saha oyuncusu badou ndiaye, 90+8'de attığı golle durumu 5-2 yaptı ve mücadele bu skorla sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Melnjak'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Skoda'nın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.

12. dakikada ceza yayı önünde Boldrin'in sert şutunda top az farkla yandan auta gitti.

17. dakikada ceza alanına sokulan Boldrin'in sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır, sağ tarafına yatarak topu kornere çeldi.

19. dakikada Guilherme'nin ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta çıktı.

33. dakikada Ekuban'ın ara pasında topla buluşan Guilherme'nin vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen topu savunma uzaklaştırdı.

36. dakikada Çaykur Rizespor, golü buldu. Ceza alanı yakın mesafede Da Costa'nın markajına rağmen Skoda topu Melnjak'a aktardı. Bu futbolcu da altıpas çizgisi hemen gerisinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1