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Trabzon’a Arnavut bombacı

Golcü arayan Bordo-Mavililer’e, geçen sezonu Lugano’da kiralık geçiren bonservisi Levante’de olan Armando Sadiku önerildi. Karadeniz tekibinin 27 yaşındaki oyuncuyla ilgili bilgi topladığı ortaya çıktı.

  • Star Spor
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ANTHONY Nwakaeme’yi Trabzonspor’a getiren menajer Mirsad Türkcan, golcü arayan Trabzonspor’a Arnavut santrafor Armando Sadiku’yu önerdi. Başkan Ahmet Ağaoğlu da Sadiku’yla ilgili bilgi toplamaları için scoutları görevlendirdi. Bonservisi Levante’de olan geçen sezonu kiralık olarak İsviçre’nin Lugano takımında geçiren 27 yaşındaki santrforun kulübüyle 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Arnavut bombacı için scoutlar olumlu bilgi toplarsa, bu oyuncunun transferi teknik direktör Ünal Karaman’ın onayına sunulacak. Karaman onay verirse transfer edilecek. Sadiku’nun Levante’den 750 bin euro bedelle transfer edilebileceği belirtildi. Trabzonspor bu rakamı 500 bin euroya düşürmeye çalışacak. Oyuncunun ise 750 bin euroya “Evet” diyeceği vurgulandı.

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