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Spor

Trabzon'a Trezeguet'den kötü haber!

Trabzonspor'da Galatasaray ile oynanan maçta Sacha Boey ile girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanan Mısırlı kanat oyuncusu iki lig maçında forma giyemeyecek.

Fanatik 23 Ağustos 2023 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Trabzon'a Trezeguet'den kötü haber!
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Galatasaray ile oynanan karşılaşmada kaburgası kırılan Trezeguet'nin, normal şartlar altında hafta sonuna kadar hazır hale gelmesi bekleniyordu. Ancak yaşanan son gelişmelerin ardından Mısırlı kanat oyuncusunun, iki maçta forma giymesinin bir hayli zor olduğu öğrenildi.

Buna göre 28 yaşındaki futbolcu, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa ile oynanacak lig maçlarında büyük bir mucize olmaz ise Bordo-Mavili formasından uzak kalacak. Konuyla ilgili olarak Trabzonspor sağlık heyetinin yakında bir bilgilendirme yapacağı öğrenildi.

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