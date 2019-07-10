29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7387
  • 6,4343
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon’a uçan stoper

Portekizli gazeteci Cagica; Campi için, “Agresif ve çok mücadeleci. Pozisyon alması ve çevre kontrolü mükemmel. Trabzonspor’a çok yararlı olur” dedi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

UZUN süren uğraşlar sonucunda Arjantinli stoper Gaston Campi’yi de renklerine bağlamayı başaran Trabzonspor’un çok iyi bir savunmacı transfer ettiği ülkesinin basınında yer aldı. Geçen sezonun 2. yarısını Chavez’de geçiren 28 yaşındaki Campi’yi, Portekizli gazeteci Mario Cagica öve öve bitiremedi. Portekiz’de Chavez’de 16 maçta da forma giyen Campi için Cagica şunları söyledi:

MARCAO’NUN YERİNİ DOLDURDU

 “Uzun boyu nedeniyle hava toplarında rakiplere geçit vermez. Chavez’de Galatasaray’a giden Marcao’nun yerini çok iyi doldurdu.Tam bir savaşçı. Zaman zaman agresif. Savaşçı özelliğiyle Trabzonspor taraftarının sevgisini kısa sürede kazanacaktır diye düşünüyorum. Çok mücadeledicidir. Uzun bacaklarını ikili mücadelelerde çok iyi kullanır ve kendisine avantaj yaratır. Pozisyon alması ve çevre kontrolü de mükemmeldir.”

YILDA 750 BİN EURO KAZANACAK

Portekizli gazeteci Cagica, Campi’nin tek kusurunun ceza alanı içinde toplara bazen yatarak müdahale etmesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bu penaltılara neden olabiliyor, maça çıkarken uyarılmalı. Campi tecrübesiyle savunmaya liderlik eden bir oyuncu.” Trabzonspor’un 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı Campi yeni kulübünden yıllık 750 bin euro kazanacak. Estudiantes’e de 525 bin euro ödenecek

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

Devrim Muhafızlarına saldırı düzenlendi

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

Pendik’te hamile kadının aracına saldıranlar için 20’şer yıl hapis cezası istendi

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

PKK'lı teröristler kaçırdıkları iki çobanı öldürdü

Eşinin cansız bedeniyle 25 saat kurtarılmayı bekledi

Eşinin cansız bedeniyle 25 saat kurtarılmayı bekledi

Trump'a Twitter engeli

Trump'a Twitter engeli
 

POPÜLER HABERLER

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Kaçakçıların hayal gücünün sınırlarını zorlayan yöntemleri

Kaçakçıların hayal gücünün sınırlarını zorlayan yöntemleri

Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

Türkiye'nin 11. sakin kenti seçildi! Turist akınına uğradı...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA