Trabzon’a uçan stoper

UZUN süren uğraşlar sonucunda Arjantinli stoper Gaston Campi’yi de renklerine bağlamayı başaran Trabzonspor’un çok iyi bir savunmacı transfer ettiği ülkesinin basınında yer aldı. Geçen sezonun 2. yarısını Chavez’de geçiren 28 yaşındaki Campi’yi, Portekizli gazeteci Mario Cagica öve öve bitiremedi. Portekiz’de Chavez’de 16 maçta da forma giyen Campi için Cagica şunları söyledi:

MARCAO’NUN YERİNİ DOLDURDU

“Uzun boyu nedeniyle hava toplarında rakiplere geçit vermez. Chavez’de Galatasaray’a giden Marcao’nun yerini çok iyi doldurdu.Tam bir savaşçı. Zaman zaman agresif. Savaşçı özelliğiyle Trabzonspor taraftarının sevgisini kısa sürede kazanacaktır diye düşünüyorum. Çok mücadeledicidir. Uzun bacaklarını ikili mücadelelerde çok iyi kullanır ve kendisine avantaj yaratır. Pozisyon alması ve çevre kontrolü de mükemmeldir.”

YILDA 750 BİN EURO KAZANACAK

Portekizli gazeteci Cagica, Campi’nin tek kusurunun ceza alanı içinde toplara bazen yatarak müdahale etmesi olduğunu belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bu penaltılara neden olabiliyor, maça çıkarken uyarılmalı. Campi tecrübesiyle savunmaya liderlik eden bir oyuncu.” Trabzonspor’un 3 yıllık sözleşme imzalamaya hazırlandığı Campi yeni kulübünden yıllık 750 bin euro kazanacak. Estudiantes’e de 525 bin euro ödenecek