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Trabzon'a Viking Sörloth

Başkan Ahmet Ağaoğlu, yeni golcü için 'Yarın, öbür gün açıklanır' dedi. Bordo-Mavililer'in Norveçli santrfor Alexander Sörloth ile anlaştığı öğrenildi. Novak da yeni golcüyü müjdeledi.

  • Star Spor
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İNGİLİZ golcü Sturridge ile parasal konularda anlaşamayan Trabzonspor'un yeni santrforu Norveç'ten. Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun "Yeni golcü yarın, öbür gün açıklanır" dediği ismin Crystal Palace'de forma giyen Viking Alexander Sörloth olduğu ortaya çıktı.Bordo-Mavililer'in 23 yaşındaki 1.95 metre boyundaki sol ayaklı santrforla kiralık olarak anlaştığı belirtildi. Karadeniz ekibinin Çek sol beki Novak, FC Midtjylland'ta beraber oynadıkları Sörloth'un gelişini müjdeledi. İngiliz temsilcisi ile 3 yıl daha sözleşmesi olan Sörloth, kariyeri boyunca toplam 151 maça çıkıp 42 gol attı, 23 asist yaptı. Başkan Ahmet Ağaoğlu bir golcü transferinin daha yapılabileceğini de söyledi. Ancak bunun garantisi olmadığını da sözlerine ekledi.

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