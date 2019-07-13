Trabzon’da Campi pürüzü

TRANSFERİN hareketli kulüplerinden Trabzonspor, Avoijaj’dan sonra Estudiantesli Campi ile de anlaşmaya varıldığı haberini duyurmuştu. Bu hafta içinde Türkiye’ye gelmesi beklenen 28 yaşındaki oyuncunun transfer görüşmeleri sürecinde iki antrenmana çıkmadığı ve kulübünün de bu nedenle ihtarname çektiği ortaya çıktı. Estudiantes oyuncuyu geri çağırırken, Türkiye’ye gelişini erteleyen Campi davalık olmamak için idmana katıldı. Krizi çözmeye çalışan Trabzon bir şok da Marcus Berg’de yaşadı. Al Ain’den ayrıldıktan sonra boşta olan İsveçli oyuncu için son anda Krasnodar’ın devreye girdiği ve bu nedenle transferde gecikme yaşandığı ifade edildi.