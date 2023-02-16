Trabzon'da duygulandıran kareografi! ''Hep Birlikte Olacağız Yaralarımızı Saracağız''

UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlardan duygulandıran koreografi hazırlandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırlıyor. Karşılaşma öncesi, tribünleri dolduran farklı takımlara gönül vermiş taraftarlardan duygulandıran koreografi sergilendi.

TARAFTARLAR TRABZON'DA TEK YÜREK OLDU



UEFA Konferans Ligi'nde Trabzonspor ile Basel arasında oynanacak play-off karşılaşma öncesinde taraftarlar birlik mesajı verdi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Trabzonspor, bu akşam saat 20.45'te Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda Basel'i ağırlayacak. Karşılaşma öncesi, Trabzonspor taraftarlarıyla, farklı takımlara gönül vermiş taraftarlar Akyazı Stadyumu'na birlikte gelerek dostluk mesajları verdiler.

Bu maç öncesi bordo-mavili kulüp, tüm geliri deprem bölgesine aktarılacak müsabaka için tüm taraftarları Trabzon'a maça davet etmişti.