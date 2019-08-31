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Trabzon’da Fener alarmı

Teknik Direktör Karaman, yarınki maça aile sorunları yaşayan Obi Mikel’i hazırlamak ve sakat Abdülkadir Ömür’ü yetiştirmek istiyor.

  • Star Spor
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UEFA Avrupa Ligi’nde 3-1’in rövanşında sahasında AEK’ya 2-0 yenilip adeta ipten dönerek gruplara adını yazdıran Trabzonspor’da rota yarın deplasmanda oynanacak zorlu Fenerbahçe mücadelesine döndü. Teknik Direktör Ünal Karaman, AEK maçından dersler çıkartarak Fener karşısına çıkacaklarını belirtirken, iki problemi ortadan kaldırmak istiyor. Eşinin Trabzon’da yaşamamak istememesi yüzünden sıkıntılı bir dönem geçiren Obi Mikel ile görüşen Karaman, “AEK maçında inanılmaz hata yaptın, penaltıya sebebiyet verdin. Kendini toparla’ uyarısı yaptı. Ayrıca sol dizine darbe alan Abdülkadir Ömür de dünü dinlenerek geçirdi. Genç yıldız, Fener maçına yetiştirilecek.

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