26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Trabzon’da forvete 3 aday

Bordo-Mavililer, Rodallega’dan doğan golcü açığını kapatmak için Al-Ain’den Marcus Berg, Vitesse’den Tim Matavz ve Corinthianslı Jonathas’ı listeye aldı. Trabzonspor üç isimden birini, bu hafta içinde bitirmek istiyor.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

TRANSFERDE şu ana kadar genç isimlere imza attıran Trabzonspor, borç krizini aştıktan sonra ağır toplar için hızlı hücuma geçti. Bordo-Mavililer, Rodallega’yı kaybetmenin ardından doğan boşluğu gidermek için ağırlığı şu anda golcüye verdi. Birçok isim üzerinde yapılan araştırmaların ardından 3 futbolcunun biraz öne çıktığı öğrenildi. Karadeniz ekibi, Al-Ain ile olan sözleşmesi sona eren ve şu anda boşta olan Marcus Berg, Vitesse’de geçen sezon istediği kadar şans bulamadığı için ayrılmayı düşünen Tim Matavz ve geçen sezon Hannover’de kiralık oynayan, sözleşmesi Corinthians’ta bulunan Jonathas için menajerleri ve kulüpleriyle görüşmeleri sürdürüyor. Trabzonsporlu yöneticiler bu üç isimden öncelikle bonservisi elinde olan Berg’le anlaşmanın yolunu arıyor. Maliyeti en düşük isim olarak görülen Berg’de sorun çıkması halinde, Matavz ve Jonathas için en fazla 2 milyon euroluk bir bütçe ayıran Bordo-Mavililer, en uygun şartta alınabilecek ismi seçecekler.

Korkunç görüntü! Üzerine uçak düşen ev bu hale geldi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hakkari'de çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu

Hakkari'de çatışmada yaralanan askerimiz şehit oldu

Düğünde çıkan kavgada 11 kişi hastanelik oldu

Düğünde çıkan kavgada 11 kişi hastanelik oldu

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

Görüntüleri MSB paylaştı: #YavuzHazırTürkiyeHazır

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

‘Kusursuz kulak’ Fazıl Say ile piyano çaldı

‘Kusursuz kulak’ Fazıl Say ile piyano çaldı

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

Trump'tan Türk heyetine 'Hollywood' benzetmesi

'Al Yazmalım'dan esinlenip düğüne böyle gittiler

'Al Yazmalım'dan esinlenip düğüne böyle gittiler
 

POPÜLER HABERLER

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Şişli´de sinir krizi geçiren kadın otomobilini parçaladı

Hangi meyve kaç kalori?

Hangi meyve kaç kalori?

Dünyada bir ilk! Beyin kanserinde bariyerler yıkıldı...

Dünyada bir ilk! Beyin kanserinde bariyerler yıkıldı...

Gelmiş geçmiş en iyi 100 komedi filmi

Gelmiş geçmiş en iyi 100 komedi filmi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA