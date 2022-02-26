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Spor

Trabzon'da galibiyet coşkuyla kutlandı

Trabzonspor'un Süper Lig'in 27. hafta mücadelesinde Kayserispor'u 3-2 yendiği maçın ardından Trabzon'da galibiyet coşkuyla kutlandı.

DHA26 Şubat 2022 Cumartesi 01:00 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 01:00
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Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Yukatel Kayserispor'u 3-2 mağlup eden Trabzonspor'un galibiyeti kentte coşkuyla kutlandı.

Trabzonsporlu taraftarlar, 3-2'lik skorla sona eren Yukatel Kayserispor galibiyetinin ardından stadyumdan ayrılarak meydan ve sokakları doldurdu. 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda yağmura rağmen toplanan kalabalık sevinç gösterilerinde bulundu. Belediye tarafından alanda kurulan sistemle müzik yayını yapıldı. Bordo-mavili taraftarlar takımları lehine tezahüratlarda bulunarak, meşaleler yaktı, horon ve kolbastı oynadı. Taraftarlar yaktıkları meşaleler eşliğinde hep bir ağızdan "Şampiyon Trabzon" sloganları attı. Bazı taraftarlar ise araçları ile şehir turu attı, takımlarının bayraklarını dalgalandırdı.

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