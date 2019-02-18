Trabzon’da gerileme dönemi

TRABZONSPOR’DA işler iyi gitmiyor. Süper Lig’in ilk yarısının son haftalarında çıkışa geçen Bordo-Mavililer, ikinci devrenin başlamasıyla tam tersi bir grafik ortaya koyuyor. İlk yarının son 5 haftasında 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan toplayan Karadeniz ekibi 29 puanla ikinci sırada devreye girerken en iyi dönemine imza atmıştı. Trabzon, ikinci yarıda ise 5 maçta 3 mağlubiyet ve 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puanda kalıp, en kötü dönemini imza koydu. İlk yarıyı lider Başakşehir’in 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk hesapları yapan Bordo-Mavililer, 22. hafta sonunda ise 33 puanla 6. sıraya düşerek zirvenin çok uzağında kaldı. Ünal Karaman yönetimindeki Trabzonspor, 22. hafta itibariyle geçen sezon topladığı 33 puanı tekrarladı.