Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçta ise ilginç anlar yaşandı. Maçın hakemi Alper Aksu iki defa penaltı noktasını gösterdi ancak bu pozisyonlar sonrası VAR çağırdı ve hakem Akarsu izleyip penaltıları iptal etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Danylo Sikan'ın şutunda top Kilama'dan döndü. Hakem Alper Akarsu, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Akarsu, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti.

Karşılaşmanın 49. dakikasında ise Simon Banza'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Alper Akarsu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Akarsu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını bir kez daha iptal etti.

Trabzonspor'da teknik heyet ve taraftarlar, bu kararlara büyük tepki gösterdi.