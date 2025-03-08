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Spor

Trabzon'da ilginç anlar! İki penaltı VAR'dan döndü

Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmada maçın hakemi Alper Akarsu ev sahibi lehine iki penaltı kararı verdi ancak bu kararlar sonrası VAR devreye girdi ve hakem Akarsu bu anları izleyip penaltıları iptal etti.

Haber Merkezi8 Mart 2025 Cumartesi 21:54 - Güncelleme:
Trabzon'da ilginç anlar! İki penaltı VAR'dan döndü
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Süper Lig'de Trabzonspor sahasında Hatayspor ile karşılaşıyor. Maçta ise ilginç anlar yaşandı. Maçın hakemi Alper Aksu iki defa penaltı noktasını gösterdi ancak bu pozisyonlar sonrası VAR çağırdı ve hakem Akarsu izleyip penaltıları iptal etti.

Karşılaşmanın 27. dakikasında Danylo Sikan'ın şutunda top Kilama'dan döndü. Hakem Alper Akarsu, pozisyonda elle oynama olduğunu işaret ederek penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Akarsu, VAR hakemi Sandi Putros'tan gelen uyarının ardından pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını iptal etti.

MAÇIN İKİNCİ YARISINDA DA BİR PENALTI KARARINI İPTAL ETTİ

Karşılaşmanın 49. dakikasında ise Simon Banza'nın yerde kaldığı pozisyon sonrası hakem Alper Akarsu bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Hakem Akarsu, VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararını bir kez daha iptal etti.

Trabzonspor'da teknik heyet ve taraftarlar, bu kararlara büyük tepki gösterdi.

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